Газзаев прокомментировал решение Гвардиолы заменить Холланда на 63-й минуте после пяти мячей «Лейпцигу»

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев в разговоре с обозревателем «СЭ» прокомментировал нашумевшее решение главного тренера «Манчестер Сити» Пепа Гвардиолы заменить форварда Эрлина Холланна на 63-й минуте после пента-трика в ворота «Лейпцига», не позволившее норвежцу установить новый рекорд Лиги чемпионов.

— Думаю, про «стало бы скучно» и «теперь будет цель на будущее» — это игра слов, — говорит Газзаев, которому я привел цитату Гвардиолы.

— Вы как тренер, окажись на его месте, вспомнили бы о том, что Холанн может побить рекорд Лиги чемпионов всех времен?

— О рекордах на скамейке не думают. Думают о команде и о том, что ей нужнее всего. Игрока, который добился такого выдающегося результата, конечно, хочется поощрить. И ты его меняешь, чтобы весь стадион ему поаплодировал, отдал дань восхищения, а может, сделал это даже стоя. Этим, думаю, Гвардиола и руководствовался. Осуждать его нет никакого смысла.

До Холанна единственным футболистом, которому удавалось забить пять голов в одном матче плей-офф Лиги чемпионов, был Лионель Месси. Аргентинец делал это в 2012 году в игре против «Байера» (7:1).