Симеоне о последнем месте «Атлетико» в группе ЛЧ: «Мы облажались и заслужили это»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал последнее место клуба по итогам группового турнира Лиги чемпионов.

Мадридский клуб на выезде проиграл «Порту» (1:2).

«Все видели, что соперник был лучше нас. Они лучше выбирали позиции, реализовали два первых момента. Они были сильнее.

Мы должны стать лучше и осознать реальность в еврокубках. «Атлетико» занял то место, которое заслужил. Теперь для нас наступает новая реальность — ла лига и Кубок Испании.

Я уверен, что мы справимся. Надо уметь ждать. Мы облажались, но должны двигаться вперед. Единственный известный мне способ выйти из таких ситуаций — это быть вместе. Мы заслуженно заняли последнее место в группе», — сказал Симеоне после матча.

После всех матчей группы В, «Порту» (12 очков) и «Брюгге» (11 очков) вышли в плей-офф Лиги чемпионов, «Байер» (5 очков) по дополнительным показателям обошел «Атлетико» (5 очков) и вышел в плей-офф Лиги Европы.