Симеоне о последнем месте «Атлетико» в группе ЛЧ: «Мы облажались и заслужили это»

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Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал последнее место клуба по итогам группового турнира Лиги чемпионов.
Мадридский клуб на выезде проиграл «Порту» (1:2).
«Все видели, что соперник был лучше нас. Они лучше выбирали позиции, реализовали два первых момента. Они были сильнее.
Мы должны стать лучше и осознать реальность в еврокубках. «Атлетико» занял то место, которое заслужил. Теперь для нас наступает новая реальность — ла лига и Кубок Испании.
Я уверен, что мы справимся. Надо уметь ждать. Мы облажались, но должны двигаться вперед. Единственный известный мне способ выйти из таких ситуаций — это быть вместе. Мы заслуженно заняли последнее место в группе», — сказал Симеоне после матча.
После всех матчей группы В, «Порту» (12 очков) и «Брюгге» (11 очков) вышли в плей-офф Лиги чемпионов, «Байер» (5 очков) по дополнительным показателям обошел «Атлетико» (5 очков) и вышел в плей-офф Лиги Европы.
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