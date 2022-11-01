Сон Хын Мин получил травму в матче с «Марселем»

1 ноября, 23:48
Нападающий «Тоттенхэма» Сон Хын Мин не смог доиграть матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Марселя».
В середине первого тайма корейского форварда заменил Ив Биссума.
О характере травмы 30-летнего футболиста пока не сообщается
В текущем сезоне Сон Хын Мин провел за «Тоттенхэм» 18 матчей, в которых забил 5 мячей и сделал 2 голевые передачи.
Методология
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Основные источники исследования