Сон Хын Мин получил травму в матче с «Марселем»

Нападающий «Тоттенхэма» Сон Хын Мин не смог доиграть матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Марселя».

В середине первого тайма корейского форварда заменил Ив Биссума.

О характере травмы 30-летнего футболиста пока не сообщается

В текущем сезоне Сон Хын Мин провел за «Тоттенхэм» 18 матчей, в которых забил 5 мячей и сделал 2 голевые передачи.