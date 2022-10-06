Главный тренер «Бенфики» Шмидт доволен результатом матча с «ПСЖ»

Главный тренер «Бенфики» Роджер Шмидт прокомментировал ничейный матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «ПСЖ» (1:1).

«Отличная игра против отличной команды. Доволен нашим выступлением, болельщики были потрясающими, это был прекрасный матч Лиги чемпионов. Но ничья справедлива. В целом мы показали то, что хотим показывать — смелый футбол и веру в свои силы», — цитирует Шмидта Eleven Sports.

В составе парижан забил Лионель Месси. Автоголом также отметился хавбек «ПСЖ» Данилу.