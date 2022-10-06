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Лига чемпионов

Сегодня, 07:14

Главный тренер «Бенфики» Шмидт доволен результатом матча с «ПСЖ»

Виктория Кравченко

Главный тренер «Бенфики» Роджер Шмидт прокомментировал ничейный матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «ПСЖ» (1:1).

«Отличная игра против отличной команды. Доволен нашим выступлением, болельщики были потрясающими, это был прекрасный матч Лиги чемпионов. Но ничья справедлива. В целом мы показали то, что хотим показывать — смелый футбол и веру в свои силы», — цитирует Шмидта Eleven Sports.

В составе парижан забил Лионель Месси. Автоголом также отметился хавбек «ПСЖ» Данилу.

В группе H «ПСЖ» и «Бенфика» набрали по 7 очков, «Ювентус» третий с 3 очками. «Маккаби» — последний (0 очков).

ФК Бенфика
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Роджер Шмидт
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