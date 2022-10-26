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Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги прокомментировал победу над «Викторией Пльзень» (4:0) в матче группового этапа Лиги чемпионов.
«Нерадзурри» гарантировали себе выход из группы, оставив позади «Барселону».
«Мы попали в труднейшую группу, но были готовы к борьбе на таком уровне. Нам удалось превзойти все ожидания, игроки заслужили аплодисменты.
Для достижения этой цели нам требовалось совершить подвиг — и мы его совершили. Команда становилась лучше с каждой игрой, а двухматчевое противостояние с «Барселоной» придало нам уверенности», — цитирует тренера Football Italia.
В заключительном туре группового этапа 1 ноября «Виктория» примет «Барселону», «Бавария» — «Интер».
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