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Лига чемпионов

Сегодня, 23:07

Аллегри о поражении от «Маккаби»: «Мы должны заткнуться и работать усерднее, чем когда-либо»

Аллегри посоветовал игрокам «Ювентуса» заткнуться и играть усерднее
Руслан Минаев

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал поражение в матче группового турнира Лиги чемпионов от «Маккаби» (0:2).

«Аньелли говорит, что нам должно быть стыдно? Он прав, мы должны заткнуться и работать усерднее, чем когда-либо, чтобы выбраться их этой ситуации. Дело не в технике или тактике, а в сердце и страсти: каждый играет сам за себя.

Когда испытание становится сложнее, оно становится еще прекраснее. Из этой ситуации нужно выйти с мужеством. Я никогда не думал об отставке», — сказал Аллегри после матча.

Президент туринцев Андреа Аньелли после поражения заявил, что не собирается увольнять Аллегри.

«Юве» занимает третье место в группе H Лиги чемпионов, отставая от «Бенфики», которая идет второй, на 4 очка.

Следующий матч в ЛЧ туринцы проведут на выезде 25 октября против португальского клуба.

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⚽ Футбол. ЛЧ
Милан 0
Челси 2
2-й тайм

Обе забьют - да

24%

1.87

ТМ 2.5

17%

1.79

Ф2(0)

13%

1.72
⚽ Футбол. ЛЧ
Шахтер Д 1
Реал 0
2-й тайм

П2

33%

1.41

Ф1(1.5)

22%

1.84

Обе забьют - да

14%

1.72
⚽ Футбол. ЛЧ
Барселона
Интер

П1

29%

1.45

Ф1(-1)

19%

1.69

ТБ 2.5

18%

1.59
Лига чемпионов УЕФА
ФК Маккаби (Хайфа)
ФК Ювентус
Массимилиано Аллегри
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В «Ювентусе» рассказали о будущем Аллегри после поражения от «Маккаби»