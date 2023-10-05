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Сегодня, 00:42

Гюндоган признан лучшим игроком матча «Порту» — «Барселона»

Евгений Козинов
Корреспондент
Илкай Гюндоган.
Фото AFP
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Полузащитник «Барселоны» Илкай Гюндоган признан лучшим игроком матча 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Порту» (1:0).

«Он продемонстрировал в игре, в которой «Порту» крайне усложнил задачу «Барселоне», весь свой опыт выступлений в Лиге чемпионов. С мячом он принимал решения, которые обеспечивали лучший его контроль, а его превосходная голевая передача позволила «Барсе» взять три очка», — отметила группа технических наблюдателей УЕФА.

«Барселона» с 6 очками возглавляет группу H, а «Порту» идет на второй строчке (3 очка).

4&nbsp;октября. &laquo;Порту&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Барселона&raquo;. «Барселона» победила ценой потери двух звезд, «Ман Сити» снова разобрался с «Лейпцигом», невероятная развязка в Глазго
Источник: https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2039113--fc-porto-vs-barcelona/
Илкай Гюндоган
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Барселона
ФК Порту
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