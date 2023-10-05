Гюндоган признан лучшим игроком матча «Порту» — «Барселона»

Полузащитник «Барселоны» Илкай Гюндоган признан лучшим игроком матча 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Порту» (1:0).

«Он продемонстрировал в игре, в которой «Порту» крайне усложнил задачу «Барселоне», весь свой опыт выступлений в Лиге чемпионов. С мячом он принимал решения, которые обеспечивали лучший его контроль, а его превосходная голевая передача позволила «Барсе» взять три очка», — отметила группа технических наблюдателей УЕФА.

«Барселона» с 6 очками возглавляет группу H, а «Порту» идет на второй строчке (3 очка).