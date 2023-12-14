Хави обеспокоен поражением «Барселоны» от «Антверпена»

Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал поражение от «Антверпена» (2:3) в матче 6-го тура групповой стадии Лиги чемпионов.

«Это был тяжелый матч. «Антверпен» действовал агрессивно в атаке и был хорош в обороне. Мы же были не настолько хороши. Конечно, я озабочен нашими проблемами. Команда сейчас чувствует себя некомфортно, у нас два плохих результата подряд. Нужно критиковать себя. Сейчас самое время становиться лучше. Наши соперники создают моменты у наших ворот и угрожают нам, нам приходится атаковать еще больше, и это накладывает отпечаток на нашей игре.

Мы выполнили цель и выиграли группу, теперь нужно перенести положительные впечатления из начала групповой стадии в плей-офф. Надо прервать неудачную динамику. Мы будем сеяными в жеребьевке, интересно, кто станет нашим соперником, но сейчас нужно думать в первую очередь о себе», — приводит официальный сайт УЕФА слова Хави.

«Барселона» заняла первое место в группе H Лиги чемпионов с 12 очками в 6 матчах.

Жеребьевка 1/8 финала турнира состоится 18 декабря.