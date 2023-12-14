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Лига чемпионов

Сегодня, 03:10

Победа над «Барселоной» стала для «Антверпена» первой в Лиге чемпионов за всю историю клуба

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Футболисты «Антверпена» празднуют победу над «Барселоной».
Фото Reuters
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«Антверпен» обыграл «Барселону» (3:2) в матче 6-го тура групповой стадии Лиги чемпионов.

Бельгийская команда впервые в своей истории одержала победу в турнире. До этого у «Антверпена» было 7 поражений в матчах Лиги чемпионов или Кубка европейских чемпионов.

«Антверпен» занял последнее, четвертое место в группе H с 3 очками в 6 матчах.

«Барселона» выиграла группу H, набрав 12 очков. «Порту», также получивший 12 очков, уступил каталонцам по дополнительным показателям и стал вторым. На третьем месте в квартете — «Шахтер» (9 очков).

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Антверпен
ФК Барселона
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