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Сегодня, 01:06

Хави: «Я сказал рефери после матча с «ПСЖ», что он был очень плох»

Евгений Козинов
Корреспондент
Хави.
Фото Reuters
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Главный тренер «Барселоны» Хави после поражения от «ПСЖ» (1:4) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов раскритиковал работу арбитра.

«Я сказал рефери, что он был очень плох. Это была катастрофа. Сколько бы мы ни говорили, факт остается фактом: красная карточка испортила матч. Я не люблю говорить о судьях, но в такой ситуации мы не можем молчать», — сказал Хави в эфире Canal+.

«ПСЖ» по сумме двух встреч одержал победу (общий счет — 6:4) и вышел в полуфинал Лиги чемпионов, где сыграет с дортмундской «Боруссией».

Килиан Мбаппе бьет по&nbsp;воротам. Великая французская революция! «Барса» в нокауте, «ПСЖ» — в полуфинале Лиги чемпионов
Хави Эрнандес (Хави)
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Барселона
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