«Интер» и «Реал Сосьедад» не смогли выявить победителя в матче Лиги чемпионов. Захарян вышел в стартовом составе

«Интер» дома сыграл вничью с «Реал Сосьедад» в матче 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов — 0:0.

Российский полузащитник испанской команды Арсен Захарян вышел в стартовом составе, получил желтую карточку на 44-й минуте и был заменен на 77-й.

В параллельном матче «Бенфика» обыграла «Зальцбург» —3:1.

За португальский клуб отметились Анхель Ди Мария (32-я минута), Рафа Сильва (45+1-я минута) и Артур (90+2-я минута). Единственный мяч «Зальцбурга» забил Лука Шучич на 57-й минуте.

«Реал Сосьедад» набрал 12 очков и вышел в плей-офф с первого места в группе D. Испанский клуб обошел «Интер» (12) по дополнительным показателям. «Бенфика» набрала 4 очка и стала третьей — она сыграет в плей-офф Лиги Европы. «Зальцбург» стал последним в квартете (4 очка).