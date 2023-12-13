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Лига чемпионов

Сегодня, 00:53

«Интер» и «Реал Сосьедад» не смогли выявить победителя в матче Лиги чемпионов. Захарян вышел в стартовом составе

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Арсен Захарян.
Фото Global Look Press
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«Интер» дома сыграл вничью с «Реал Сосьедад» в матче 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов — 0:0.

Российский полузащитник испанской команды Арсен Захарян вышел в стартовом составе, получил желтую карточку на 44-й минуте и был заменен на 77-й.

Лига чемпионов. Группа D
12 дек, 23:00. Giuseppe Meazza (Милан)
Интер
0:0
Реал Сосьедад

В параллельном матче «Бенфика» обыграла «Зальцбург» —3:1.

За португальский клуб отметились Анхель Ди Мария (32-я минута), Рафа Сильва (45+1-я минута) и Артур (90+2-я минута). Единственный мяч «Зальцбурга» забил Лука Шучич на 57-й минуте.

Лига чемпионов. Группа D
12 дек, 23:00. Red Bull Arena (Wals-Siezenheim) (Зальцбург)
Зальцбург
1:3
Бенфика

«Реал Сосьедад» набрал 12 очков и вышел в плей-офф с первого места в группе D. Испанский клуб обошел «Интер» (12) по дополнительным показателям. «Бенфика» набрала 4 очка и стала третьей — она сыграет в плей-офф Лиги Европы. «Зальцбург» стал последним в квартете (4 очка).

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Бенфика
ФК Интер (Интернационале)
ФК Реал Сосьедад
ФК Ред Булл Зальцбург
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