12 декабря «Интер» дома в Милане (Италия) сыграет против «Реал Сосьедада» в матче группового турнира Лиги чемпионов сезона 2023 / 2024. Встреча начнется в 23.00 по московскому времени.

Видеотрансляция игры «Интер» — «Реал Сосьедад» пройдет в прямом эфире на телеканале «Матч Футбол 3». Начало — в 22.45 мск. Лучшие моменты игры также покажут в онлайн-перекличке на канале «Матч Премьер».

Следить за ключевыми событиями противостояния «Интер» — «Реал Сосьедад» можно с помощью матч-центра «СЭ».

За «Реал Сосьедад» выступает российский полузащитник Арсен Захарян. В текущем сезоне 20-летний футболист провел за команду 15 матчей во всех турнирах и сделал одну результативную передачу.

«Интер» с 11 очками находится на второй строчке в турнирной таблице группы D. «Реал Сосьедад» — первый с 11 баллами.

Лига чемпионов: расписание матчей и где смотреть трансляции игр 12 декабря