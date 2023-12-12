«РБ Лейпциг» на своем поле примет «Янг Бойз» в рамках Лиги чемпионов сезона 2023 / 2024 в среду, 13 декабря. Матч пройдет на стадионе «Ред Булл Арена» в Лейпциге (Германия) и начнется в 20.45 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матчей Лиги чемпионов в перекличке. Ключевые события игры «РБ Лейпциг» — «Янг Бойз» будут доступны в матч-центре на нашем сайте.

Трансляцию в прямом эфире покажут на телеканале «Матч! Футбол 1» и на сайте matchtv.ru. Начало трансляции — в 20.30 мск. Также за игрой можно следить на платном онлайн-сервисе «Кинопоиск».

Расписание всех матчей группового турнира Лиги чемпионов смотрите на сайте «СЭ».

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