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Сегодня, 20:45

«РБ Лейпциг» — «Янг Бойз»: время начала и где смотреть трансляцию матча Лиги чемпионов

«РБ Лейпциг» сыграет с «Янг Бойз» в Лиге чемпионов 13 декабря
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Марко Розе, главный тренер ФК «РБ Лейпциг».
Фото Reuters
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«РБ Лейпциг» на своем поле примет «Янг Бойз» в рамках Лиги чемпионов сезона 2023 / 2024 в среду, 13 декабря. Матч пройдет на стадионе «Ред Булл Арена» в Лейпциге (Германия) и начнется в 20.45 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матчей Лиги чемпионов в перекличке. Ключевые события игры «РБ Лейпциг» — «Янг Бойз» будут доступны в матч-центре на нашем сайте.

Трансляцию в прямом эфире покажут на телеканале «Матч! Футбол 1» и на сайте matchtv.ru. Начало трансляции — в 20.30 мск. Также за игрой можно следить на платном онлайн-сервисе «Кинопоиск».

Расписание всех матчей группового турнира Лиги чемпионов смотрите на сайте «СЭ».

Лига чемпионов. Группа G
13 дек, 20:45. Red Bull Arena (Zentralstadion) (Лейпциг)
РБ Лейпциг
Янг Бойз

Лига чемпионов УЕФА: новости и календарь игр, расписание матчей по группам и турнирные таблицы, статистика и лучшие бомбардиры

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Лейпциг
ФК Янг Бойз
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