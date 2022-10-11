Мбаппе стал лучшим бомбардиром «ПСЖ» в Лиге чемпионов

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе отличился в ворота «Бенфики» в матче группового турнира Лиги чемпионов.

Таким образом, 23-летний француз забил 31 гол за парижан в ЛЧ и стал лучшим бомбардиром клуба в турнире. Мбаппе обошел Эдинсона Кавани (30 голов).

Далее по списку идут Неймар (21 гол), Златан Ибрагимович (20 голов) и Анхель Ди Мария (13 голов).