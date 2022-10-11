Мбаппе стал лучшим бомбардиром «ПСЖ» в Лиге чемпионов

Сегодня, 22:52
Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе отличился в ворота «Бенфики» в матче группового турнира Лиги чемпионов.
Таким образом, 23-летний француз забил 31 гол за парижан в ЛЧ и стал лучшим бомбардиром клуба в турнире. Мбаппе обошел Эдинсона Кавани (30 голов).
Далее по списку идут Неймар (21 гол), Златан Ибрагимович (20 голов) и Анхель Ди Мария (13 голов).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования