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Лига чемпионов

Сегодня, 01:16

Коке назвал причину поражения «Атлетико» от «Боруссии»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Капитан «Атлетико» Коке прокомментировал поражение от дортмундской «Боруссии» (2:4) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Матч состоял из множества взлетов и падений. Настоящие американские горки! Но это футбол, ты должен рисковать. Мы не реализовали несколько моментов в первой игре, здесь у нас тоже были отличные моменты. У нас был шанс сыграть вничью и победить в противостоянии. Но когда не используешь свои шансы, такое случается, особенно в Лиге чемпионов», — цитирует пресс-служба УЕФА Коке.

«Боруссия» по сумме двух встреч одержала победу и вышла в полуфинал Лиги чемпионов, где сыграет с «ПСЖ».

Игрок &laquo;Боруссии&raquo; Юлиан Брандт забил первый гол. Очередное безумие в Лиге чемпионов. Перестрелка «Боруссии» и «Атлетико» подарила Дортмунду первый полуфинал со времен Клоппа
Источник: https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2040499--dortmund-vs-atletico-de-madrid/
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