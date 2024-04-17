Коке назвал причину поражения «Атлетико» от «Боруссии»

Капитан «Атлетико» Коке прокомментировал поражение от дортмундской «Боруссии» (2:4) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Матч состоял из множества взлетов и падений. Настоящие американские горки! Но это футбол, ты должен рисковать. Мы не реализовали несколько моментов в первой игре, здесь у нас тоже были отличные моменты. У нас был шанс сыграть вничью и победить в противостоянии. Но когда не используешь свои шансы, такое случается, особенно в Лиге чемпионов», — цитирует пресс-служба УЕФА Коке.

«Боруссия» по сумме двух встреч одержала победу и вышла в полуфинал Лиги чемпионов, где сыграет с «ПСЖ».