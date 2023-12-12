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Лига чемпионов

Сегодня, 16:38

Коман рассказал о предстоящей игре «Баварии» с «Манчестер Юнайтед» в Лиге чемпионов

Виктория Кравченко
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Вингер «Баварии» Кингсли Коман рассказал, чего ждет от гостевого матча с «Манчестер Юнайтед» в рамках 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов. В первом круге мюнхенцы обыграли манкунианцев у себя дома со счетом 4:3.

«Манчестер Юнайтед» является очень хорошей командой. Но то же самое касается и «Галатасарая». Этот клуб приобрел летом многих игроков, которые раньше выступали на топ-уровне. Также стоит отметить «Копенгаген». Я был удивлен их игрой», — цитирует Комана в интервью Sky Sports.

Коман в этом сезоне отметился тремя голами и тремя ассистами в чемпионате Германии.

Сегодня, 12 декабря, состоится матч «Бавария» — «МЮ». Начало — в 23.00 мск.

Кингсли Коман
ФК Бавария
ФК Манчестер Юнайтед
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