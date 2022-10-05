Консейсау рассказал, как «Порту» удалось обыграть «Байер»

Сегодня, 06:29
Главный тренер «Порту» Сержиу Консейсау прокомментировал победу над «Байером» (2:0) в матче 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов.
«Первый гол был просто шикарным. Забивать красивые мячи в Лиге чемпионов очень непросто. В первом тайме мы слишком многое позволили сопернику. В перерыве мы кое-что поменяли, и это помогло. Во второй половине мы уже полностью владели инициативой и смогли забить два гола», — цитирует пресс-служба УЕФА Консейсау.
«Порту» занимает 2-е место в группе D, набрав 3 очка. «Байер» с тремя очками располагается на 3-й строчке.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования