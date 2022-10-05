Консейсау рассказал, как «Порту» удалось обыграть «Байер»

Главный тренер «Порту» Сержиу Консейсау прокомментировал победу над «Байером» (2:0) в матче 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

«Первый гол был просто шикарным. Забивать красивые мячи в Лиге чемпионов очень непросто. В первом тайме мы слишком многое позволили сопернику. В перерыве мы кое-что поменяли, и это помогло. Во второй половине мы уже полностью владели инициативой и смогли забить два гола», — цитирует пресс-служба УЕФА Консейсау.

«Порту» занимает 2-е место в группе D, набрав 3 очка. «Байер» с тремя очками располагается на 3-й строчке.