Спаллетти — о победе над «Аяксом»: «Наполи» отлично сыграл, и только это имеет значение"

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти прокомментировал победу над «Аяксом» (6:1) в матче 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

«Я еще не получил ни от кого никаких поздравлений. Это всего лишь еще одна игра и она не меняет наши жизни. Мы отлично сыграли, и только это имеет значение. Это все здорово, но как только матч закончился, мы должны думать уже о следующем. Мы не можем останавливаться. Это отличный результат, мы показали хороший футбол, постоянно прессинговали и все время пытались забить еще нашему непростому сопернику», — цитирует пресс-служба УЕФА Спаллетти.

После 3-х туров «Наполи» с 9-ю очками идет на первом месте в группе А. «Аякс» с тремя очками располагается на третьей строчке.