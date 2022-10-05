Сегодня, 06:18
Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти прокомментировал победу над «Аяксом» (6:1) в матче 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов.
«Я еще не получил ни от кого никаких поздравлений. Это всего лишь еще одна игра и она не меняет наши жизни. Мы отлично сыграли, и только это имеет значение. Это все здорово, но как только матч закончился, мы должны думать уже о следующем. Мы не можем останавливаться. Это отличный результат, мы показали хороший футбол, постоянно прессинговали и все время пытались забить еще нашему непростому сопернику», — цитирует пресс-служба УЕФА Спаллетти.После 3-х туров «Наполи» с 9-ю очками идет на первом месте в группе А. «Аякс» с тремя очками располагается на третьей строчке.
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Основные источники исследования