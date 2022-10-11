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Лига чемпионов

Сегодня, 20:52

«Маккаби» Хайфа — «Ювентус»: голы матча

Руслан Минаев
«Маккаби» обыгрывает «Ювентус» после первого тайма.
Фото Reuters

«Маккаби» из Хайфы обыгрывает «Ювентус» в матче группового турнира Лиги чемпионов — 2:0.

7-я минута: гол Омера Ацили

41-я минута: гол Омера Ацили

Лига чемпионов. Группа H
11 окт, 19:45. Sammy Ofer (Хайфа)
Маккаби Хайфа
2:0
Ювентус

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. ЛЧ
Милан 0
Челси 0
1-й тайм

Обе забьют - да

24%

1.87

ТМ 2.5

17%

1.79

Ф2(0)

13%

1.72
⚽ Футбол. ЛЧ
Шахтер Д 0
Реал 0
1-й тайм

П2

33%

1.41

Ф1(1.5)

22%

1.84

Обе забьют - да

14%

1.72
⚽ Футбол. ЛЧ
Барселона
Интер

П1

29%

1.45

Ф1(-1)

19%

1.69

ТБ 2.5

18%

1.59
Лига чемпионов УЕФА
ФК Маккаби (Хайфа)
ФК Ювентус
0
Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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«Ювентус» уступает «Маккаби» со счетом 0:2 после первого тайма

«Милан» — «Челси»: стартовые составы. Обамеянг и Жиру выйдут с первых минут