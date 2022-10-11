«Ювентус» уступает «Маккаби» со счетом 0:2 после первого тайма

11 октября в Хайфе проходит матч 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов «Маккаби» — «Ювентус». После первого тайма итальянская команда уступает израильскому клубу со счетом 0:2.

В составе «Маккаби» два гола на счету полузащитника Омера Ацили (7-я и 42-я минуты встречи).

«СЭ» ведет онлайн-трансляцию матча «Маккаби» — «Ювентус».