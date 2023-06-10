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Сегодня, 12:00

«Манчестер Сити» — «Интер»: где смотреть прямую трансляцию финала Лиги чемпионов

Сергей Ревенко
Корреспондент
Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги.
Фото Global Look Press
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В субботу, 10 июня, в Стамбуле состоится финал Лиги чемпионов, в котором сыграют «Манчестер Сити» и «Интер». Начало игры — в 22.00 по московскому времени.

В полуфинале ЛЧ «Манчестер Сити» победил «Реал» (5:1 по сумме двух матчей), «Интер» победил «Милан» (3:0 по сумме двух матчей).

&laquo;Манчестер Сити&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Интер&raquo;. «Манчестер Сити» — «Интер»: финал Лиги чемпионов. Онлайн-трансляция матча года

В последний раз «Интер» выходил в финал Лиги чемпионов в 2010 году, когда выиграл «Баварию» со счетом 2:0. «Сити» в финале никогда не играл.

Следить за матчем «Манчестер Сити» — «Интер» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» по этой ссылке и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на канале matchtv.ru.

Лига чемпионов. Финал
10 июн, 22:00. Ataturk Olympic Stadium (Стамбул)
Манчестер Сити
Интер
Футбол
ФК Интер (Интернационале)
ФК Манчестер Сити
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