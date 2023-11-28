Матч Лиги чемпионов с участием российского футболиста судят рефери с Украины

УЕФА объявил арбитров, назначенных на матчи 5-го тура Лиги чемпионов.

29 ноября игру в группе D «Реал Сосьедад» — «Зальцбург» будут судить рефери с Украины. В состав бригады Николая Балакина вошли ассистенты Александр Беркут и Дмитрий Запороженко, а также резервный Ярослав Козык. Видеоарбитр — Томаш Квятковски (Польша), ассистент видеоарбитра — Алпер Улусой (Турция). Оценит их работу голландец Бьерн Кайперс.

Интересно, что украинцы будут обслуживать матч, в котором может сыграть российский футболист — полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян.

Киевлянин Балакин — потомственный судья. Его дед Николай Николаевич был футболистом, тренером и известным арбитром, рефери ФИФА. Он также возглавлял Федерацию футбола УССР и коллегию арбитров УССР. А отец, Александр Балакин, работал помощником судьи в чемпионате СССР и главным судьей — в чемпионате Украины. Кроме того, он возглавлял комитет арбитров Федерации футбола Киева.