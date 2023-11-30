Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

Сегодня, 12:32

Mundo Deportivo: «Захарян провел лучший матч за «Реал Сосьедад»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Арсен Захарян.
Фото ФК «Реал Сосьедад»
Telegram Дзен

Журналист испанского Mundo Deportivo Унаи Вальверде оценил игру российского полузащитника «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна в матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Зальцбурга» (0:0).

Материал на сайте назван «Zakharyan saca su Arsenal» (Захарян показал свой АРСЕНал).

«Россиянин провел свой лучший матч в качестве игрока «Реал Сосьедад». Он доиграл встречу до конца, несмотря на то, что было несколько минут, когда казалось, что он уже измотан. Захарян показывал изысканную работу с мячом во многих атаках команды», — сказано в статье.

Ранее игру 20-летнего россиянина выделил главный тренер «Реал Сосьедад» Иманол Альгуасиль.

Арсен Захарян
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Реал Сосьедад
ФК Ред Булл Зальцбург
1
Обсудить
Читайте также
Фонд гимнастической этики оставил в силе двухлетнее отстранение Ирины Винер
Форвард «Вашингтона» Овечкин не набирает очки в четырех матчах подряд
Экономист объяснил изменения в учете Росстатом пенсионных выплат
Кризисный менеджер мира: умер Генри Киссинджер
Второй россиянин погиб при пожаре в хостеле в Алма-Ате
Генконсульство РФ проверяет информацию об убийстве россиянок в Турции
Популярное видео
«Реал» — «Ливерпуль»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Наполи» — «Айнтрахт»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Ман Сити» — «Лейпциг»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Порту» — «Интер»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Бавария» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Тоттенхэм» — «Милан»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Челси» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Бенфика» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Интер» — «Порту»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Реал»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Айнтрахт» — «Наполи»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Челси»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Брюгге» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Бавария»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Милан» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Ювентус» — «ПСЖ»: видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Севилья»: видеообзор матча
«Милан» — «Зальцбург»: видеообзор матча
«Маккаби» — «Бенфика»: видеообзор матча
«Челси» — «Динамо» Загреб: видеообзор матча
«Копенгаген» — «Боруссия» Д: видеообзор матча
«Шахтер» — «Лейпциг»: видеообзор матча
«Реал» — «Селтик»: видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Наполи»: видеообзор матча
«Бавария» — «Интер»: видеообзор матча
Материалы сюжета: Захарян из «Динамо»: трансфер в Испанию вместо «Челси» и «Лацио»
В Италии хвалят Захаряна за игру в Лиге чемпионов
Тренер «Реал Сосьедад» Альгуасиль выделил Захаряна после матча с «Зальцбургом»: «Он был очень хорош»
Захарян и «Реал Сосьедад» залетели в плей-офф Лиги чемпионов! «Бенфика» осталась за бортом
«Реал Сосьедад» — «Бенфика»: Захарян вышел на 78-й минуте
Победный дебют Захаряна в Лиге чемпионов. Арсен помог «Реал Сосьедад» сохранить три очка в Лиссабоне
«Реал Сосьедад» обыграл «Мальорку», Захаряна заменили после перерыва
Материалы сюжета: Лига чемпионов: «Реал» — «Наполи», «ПСЖ» — «Ньюкасл» и другие матчи 5-го тура
В Италии хвалят Захаряна за игру в Лиге чемпионов
Тренер «Реал Сосьедад» Альгуасиль выделил Захаряна после матча с «Зальцбургом»: «Он был очень хорош»
Из-за ошибок Онана у «МЮ» почти не осталось шансов на плей-офф. Но в АПЛ он — один из лучших
Беллингем назвал свой гол в ворота «Наполи» заслугой меткости Алабы
Замбо-Ангисса: «Наполи» поплатился за ошибки в матче с «Реалом»
Анчелотти считает, что атмосфера в раздевалке стала ключом к победе «Реала» над «Наполи»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

В Италии хвалят Захаряна за игру в Лиге чемпионов