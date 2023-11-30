В Италии хвалят Захаряна за игру в Лиге чемпионов

12 декабря «Интер» и «Реал Сосьедад», за который выступает российский легионер Арсен Захарян, разыграют первое место в своей группе Лиги чемпионов.

Итальянские СМИ внимательно следят за главным оппонентом миланцев и выставляют оценки всем футболистам испанского клуба.

За встречу 5-го тура ЛЧ с «Зальцбургом» (0:0), где Захарян провел на поле все 90 минут, издание Tuttosport поставило ему оценку 6,5. Это самый высокий балл в команде, правда, наряду с еще несколькими игроками.

La Gazzetta dello Sport отметила, что «в начале матча вдохновенно проявил себя подающий надежды россиянин Захарян (20 лет, летом был близок к переходу в «Лацио»)». Оценка ведущего спортивного издания Апеннин — 6,0.

Лишь Corriere dello Sport выставило Арсену на не очень высокий балл 5,5, но это издание поставило более низкие оценки, чем коллеги из двух других СМИ, и многим другим сан-себастьянцам.