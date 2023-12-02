Анчелотти тренирует уже больше 30 лет и остается на вершине. В чем секрет его успеха

Карло — уникальный специалист.

Карло Анчелотти — один из самых успешных тренеров в истории футбола. Это доказывает его богатая комната трофеев. У Карло 26 чашек: по одной — с «Ювентусом» и «ПСЖ», по три — с «Баварией» и «Челси», восемь — с «Миланом» и десять — с «Реалом». А еще недавно он обошел не менее легендарного Алекса Фергюсона по числу побед в Лиге чемпионов.

Анчелотти показывал мощные результаты во всех топ-клубах, в которых работал, и был гарантом завоевания трофеев. Карло тренирует аж с 1992 года, но за это время не устарел и до сих пор остается в тренде. И этот уникальный продолжительный успех заслуживает того, чтобы разобрать его на составляющие.

Карло строит команду по принципу итальянской семьи, где на первом месте — уважение

Главный принцип Анчелотти: футболисты должны чувствовать себя в команде как в семье. Папа Карло управляет этой семьей, соблюдая необходимый баланс — о находится со своими подопечными на одном уровне, но держит авторитетную дистанцию, не допуская панибратства.

Карло не зря получил прозвище «Папа». Даже безбашенный владелец «Наполи» Аурелио Де Лаурентис признавался, что Анчелотти напоминает ему отца. Во времена работы в Неаполе коуч запомнился тем, что значительно смягчил условия тренировок и отменил предыгровые сборы. Он хотел, чтобы футболисты больше времени проводили дома. При этом одно правило никогда не подвергалось обсуждению: завтрак и обед должны быть на базе. Все как в типичной итальянской семье.

Златан Ибрагимович называет Анчелотти любимым тренером. Эпатажный шведский бомбардир влюбился в атмосферу, которую создает дружелюбный седовласый наставник.

«При Карло никто не злится, даже если не играет. Он не просто твой тренер, он твой настоящий друг. Иногда кажется, что он с огромным уважением относится только к тебе лично, но на самом деле он таков со всеми».

Анчелотти уважает своих футболистов и ждет от них того же в ответ. Если ты не будешь уважать его, то могут быть проблемы. Но дело в том, что это невозможно. Невозможно не уважать Анчелотти.

Итальянец опекает игроков как родной отец, и разница между ним и другим наставником бросается в глаза тогда, когда он уходит из клуба. Когда он покинул «ПСЖ», в Париже рассказывали, что атмосфера при нем была лучшей за многие годы. Анчелотти сам называет себя отцом футболистов:

«Я никогда не использую кнут. У меня случались проблемы с игроками, были такие, которые велели убираться (в нецензурной форме) моему бывшему ассистенту Полю Клементу. В качестве ответа я объяснил, что играть под моим началом они больше не будут, и этим футболистам приходилось просить клуб отпустить их. Я тренер, учитель. Работа с игроками — лучшая часть профессии, но я отлично помню, как и сам был игроком.

Во взаимоотношениях с футболистами мне нравится находиться с ними на одном уровне. Конечно, у меня есть авторитет, но после проигранной встречи я могу все равно оставить следующий день выходным. В некоторых клубах это воспринималось как слабость. Мне говорили, чтобы я использовал кнут. Я отвечал, чтобы они искали для этих целей другого тренера. Не прибегаю к подобному подходу ни в роли наставника, ни в роли отца, потому что никто не применял кнут против меня. Ни мой отец, ни мой учитель, ни мой тренер. Я не верю в кнут".

Карло Анчелотти и Хави. Фото Reuters

Анчелотти в гневе страшен, но быстро отходит

Естественно, Карло вряд ли достиг бы таких успехов в тренерской карьере, если бы всегда со всеми сюсюкался. Когда футболисты злоупотребляют его мягким поведением, он, как положено настоящему импульсивному итальянцу, становится жестким.

Вот что говорил о нем Джон Терри: «Карло мог пожурить нас, вспылить. Как и все люди, он бывает в гневе. Но быстро отходит, возвращается на газон и, покуривая сигарету, продолжает работу».

Еще одна интересная история от Ибрагимовича: «Мы играли ужасно. В перерыве Анчелотти говорил с нами, а перед ним стояла коробка. И вдруг ни с того ни с сего он как ударит по ней, она взлетела вверх и попала мне точно в голову. «Боже! — подумал я. — А теперь он и правда зол». Я никогда не видел его в таком состоянии. Когда он злится, он злится — но только за закрытыми дверями. Только в раздевалке. И быстро отходит».

Главная фишка Карло — умение находить общий язык с суперзвездами

Анчелотти почти всю карьеру работает в топ-клубах своих стран. В этом секрет такого большого количества трофеев. Карло — первый тренер, выигрывавший чашки во всех топ-чемпионатах.

Почему он берется за работу только в лучших клубах? Потому что знает, что ему это по зубам. Потому что мало у кого еще есть уникальная позиция — быть авторитетом для любых звезд. Он умеет заставить пахать на тренировках любого капризного футболиста, при этом никто не будет даже пытаться что-то возразить ему. И не важно, кто ты: Роналду, Ибрагимович, Бекхэм, Зидан, Пирло или Дель Пьеро.

Для Анчелотти не существует суперзвезд. Сам он признавался, что не видит разницы между Криштиану Роналду и Альваро Арбелоа:

«Я не делю игроков на звезд и обычных трудяг. Я работаю с людьми. Людьми, которые сами знают, что должны выкладываться на максимум».

Фото AFP

Карло против механизации футбола, в его командах многое строится на импровизации и свободе

Анчелотти, хоть и воспитанник итальянской школы, не уделяет большое внимание тактике. Основные идеи игры Папы Карло — импровизация и свобода на поле.

Итальянский тренер не подбирает какие-то сложные схемы под конкретного соперника, он дает своим игрокам дышать. И делает это так, чтобы его футболисты показывали свои лучшие качества. Он дает четкие указания по игре в обороне, но в атаке полагается на понимание игры своими футболистами.

«Я не говорю Родриго и Винисиусу, где играть, когда мяч находится у их партнеров по команде. Я оставляю их свободными, все зависит от их качеств», — говорил недавно итальянец.

А еще Анчелотти рассказывал, что перед финалом Кубка Англии в 2010 году предложил игрокам «Челси» самим выбрать тактику на матч: «Каждый проговорил одну вещь. Например, Чех сказал: «Контролируйте пространство позади, избегайте контратак». Я был уверен, что игроки не отступят от стратегии, потому что они сами выбрали ее. Обычно это было за мной, но ты не знаешь, на самом ли деле игроки все понимают. Порой я подшучивал над ними: «Ты понимаешь нашу тактику?» — «Да, да!» — «Ну-ка повтори, пожалуйста».

В той встрече лондонский клуб одержал победу.

Самое главное для Карло — личность игроков, а не схема. При нем футболист никогда не будет заложником тактики.

Принципы игры Анчелотти:

1. Необходимо, чтобы атакующие футболисты могли взаимодействовать друг с другом таким образом, чтобы использовать преимущества и нивелировать недостатки каждого из них;

2. Необходимо найти каждому игроку такое место на поле, чтобы максимально раскрыть его таланты.

3. С защитой все иначе. Но абсолютно любого можно научить хорошо играть в обороне.

«Мне повезло встретиться с Анчелотти в Милане, и именно он тогда перезапустил мою карьеру, сделав из меня плеймейкера, — говорил Андреа Пирло. — Карло — мой футбольный отец. До меня на моих позициях играли только разрушители, но Карло доказал, что можно добиваться результата, показывая при этом комбинационный футбол».

Но, пожалуй, главный секрет успеха Анчелотти — адаптивность. Он не зацикливается на одной тактике, не тащит за собой одних и тех же игроков, а главное — постоянно учится и впитывает новую информацию.