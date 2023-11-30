Тренер «Реал Сосьедад» Альгуасиль выделил Захаряна после матча с «Зальцбургом»: «Он был очень хорош»

Тренер «Реал Сосьедад» Иманол Альгуасиль оценил игру российского полузащитника команды Арсена Захаряна в матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Зальцбурга» (0:0).

52-летнего специалиста попросили оценить игру тех, кто реже появляется в стартовом составе.

«Я очень доволен тем матчем, который они провели. Все были хороши, а Захарян — очень хорош. Он сыграл на отличном уровне», — приводит слова Альгуасиля Mundo Deportivo.

20-летний россиянин впервые отыграл полный матч за испанский клуб. Он перешел в «Реал Сосьедад» из «Динамо» в летнее трансферное окно. На счету Захаряна 12 матчей без результативных действий.

«Реал Сосьедад» c 11 очками лидирует в группе D за тур до конца группового турнира Лиги чемпионов. Испанский клуб ранее гарантировал себе место в плей-офф турнира.