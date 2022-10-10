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Лига чемпионов

Сегодня, 22:47

Матч Лиги чемпионов «Селтик» — «Лейпциг» начнется с минуты молчания

Мария Гусева

Матч 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов «Селтик» — «Лейпциг» начнется с минуты молчания в память о погибших в Крислоу.

«Перед завтрашним матчем с «Лейпцигом» будет проведена минута молчания. Во время игры футболисты будут носить черные нарукавные повязки в память о людях, которые трагически погибли в пятницу в Крислоу, графство Донегол», — сообщает пресс-служба «Селтика».

7 октября на автозаправочной станции в селе Крислоу произошел взрыв, в результате которого погибли 10 человек, еще восемь получили ранения.

Матч «Селтик» — «Лейпциг» пройдет в Глазго 11 октября. Начало встречи — 22.00 по московскому времени.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Metaratings.ru
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⚽ Футбол. ЛЧ
Милан
Челси

Обе забьют - да

24%

1.87

ТМ 2.5

17%

1.79

Ф2(0)

13%

1.72
⚽ Футбол. ЛЧ
Шахтер Д
Реал

П2

33%

1.41

Ф1(1.5)

22%

1.84

Обе забьют - да

14%

1.72
⚽ Футбол. ЛЧ
Барселона
Интер

П1

29%

1.45

Ф1(-1)

19%

1.69

ТБ 2.5

18%

1.59
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ФК Лейпциг
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