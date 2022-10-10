Матч Лиги чемпионов «Селтик» — «Лейпциг» начнется с минуты молчания

Матч 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов «Селтик» — «Лейпциг» начнется с минуты молчания в память о погибших в Крислоу.

«Перед завтрашним матчем с «Лейпцигом» будет проведена минута молчания. Во время игры футболисты будут носить черные нарукавные повязки в память о людях, которые трагически погибли в пятницу в Крислоу, графство Донегол», — сообщает пресс-служба «Селтика».

7 октября на автозаправочной станции в селе Крислоу произошел взрыв, в результате которого погибли 10 человек, еще восемь получили ранения.

Матч «Селтик» — «Лейпциг» пройдет в Глазго 11 октября. Начало встречи — 22.00 по московскому времени.