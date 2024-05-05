Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

Сегодня, 18:50

Мбаппе — об ответном матче с «Боруссией»: «Мы уверены, что отыграемся и выйдем в финал!»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Telegram Дзен

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе поделился ожиданиями от ответного матча против дортмундской «Боруссии» в полуфинале Лиги чемпионов.

«Давление во вторник? Это нормально, потому что на кону место в финале Лиги чемпионов. Мы осознаем давление, но команда спокойна. Мы уверены, что отыграемся и выйдем в финал!» — приводит слова Мбаппе Le Parisien.

Игра пройдет в Париже во вторник, 7 мая. Начало — в 22.00 по московскому времени. В первом матче французский клуб уступил «Боруссии» на выезде — 0:1.

Килиан Мбаппе
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
1
0
Читайте также
Американец Хагенс побил рекорд Кучерова по очкам на ЮЧМ
Мария Шарапова после завершения карьеры осталась жить в США
СМИ сообщили об отправке Францией на Украину отрядов Иностранного легиона
Кузя отомстит Панарину за Ови, а Боб вернет «Бостону» его 2023-й? Прогноз на второй раунд Кубка Стэнли-2024 в Восточной конференции
ВС России взяли под полный контроль населенный пункт Очеретино в ДНР
В Чебоксарах девятилетняя школьница перевела мошенникам 1,3 млн рублей
Популярное видео
«Мальорка» — «Атлетико»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Жирона» — «Барселона»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Аль-Наср» — «Аль-Вахда»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 27-го тура 4 мая
«Реал» — «Кадис»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Реал Сосьедад» — «Лас-Пальмас»: видеообзор матча
ЦСКА — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Халидж»: видеообзор матча
«Динамо» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Барселона» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 26-го тура 29 апреля
РПЛ: видео голов 26-го тура 28 апреля
«Бетис» — «Севилья»: видеообзор, 33-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Атлетик»: видеообзор матча, 33-й тур чемпионата Испании
«Лас-Пальмас» — «Жирона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 21-го тура 25 апреля
«Аталанта» — «Фиорентина»: Кубок Италии, видеообзор
РПЛ: видео голов 21-го тура 24 апреля
«Лацио» — «Ювентус»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Реал» — «Барселона»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 25-го тура 21 апреля
«Алавес» — «Атлетико»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
«Хетафе» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
Материалы сюжета: Лига чемпионов, полуфиналы: кто сыграет за кубок в Лондоне?
Ройс — легенда или неудачник? Марко уходит из Дортмунда без топ-побед, но все равно он стал великим
Дембеле дал совет игроку дортмундской «Боруссии» Аллером перед ответным матчем Лиги чемпионов
Мюллер — о матче с «Реалом»: «Будет возможность осуществить детскую мечту»
Италия и Германия получили дополнительные путевки в Лигу чемпионов. Кому они достанутся?
Винисиус признан игроком недели в Лиге чемпионов
Томас Тухель: «Бавария» намерена выйти в финал Лиги чемпионов»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Геррейру не поможет «Баварии» в ответном матче Лиги чемпионов с «Реалом»