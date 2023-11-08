Гол и передача Жиру принесли «Милану» победу над «ПСЖ», Леау забил ударом через себя

Гол и передача Жиру принесли «Милану» победу над «ПСЖ» в Лиге чемпионов

«Милан» дома одержал победу над «ПСЖ» в матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов — 2:1.

Счет на 9-й минуте открыл защитник парижан Милан Шкриньяр. Уже через три минуты хозяева сравняли счет благодаря удару Рафаэля Леау через себя. Голевой передачей отметился Оливье Жиру.

На 50-й минуте Жиру забил победный гол.

«Милан» одержал первую победу в этом розыгрыше Лиги чемпионов. Команда Стефано Пиоли с 5 очками поднялась на третье место в группе F. «ПСЖ» (6 очков) идет вторым в квартете, отставая от лидирующей «Боруссии» на 1 очко.

В следующем туре «Милан» на своем поле примет дортмундцев, а «ПСЖ» дома сыграет с «Ньюкаслом». Обе игры пройдут 28 ноября.