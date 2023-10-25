«Милан» впервые в истории не выпустил ни одного итальянца в старте на матч Лиги чемпионов

В стартовом составе «Милана» на матч 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «ПСЖ» нет ни одного итальянца.

Как сообщает Opta, клуб впервые в истории не выставил в старте ни одного итальянского футболиста. На игру с «ПСЖ» с первых минут выйдут 4 француза, 2 американца, немец, англичанин, босниец, нидерландец и португалец.

Ранее «ПСЖ» и «Милан» объявили стартовые составы на матч ЛЧ. Игра пройдет на стадионе «Парк де Пренс». Начало — в 22:00 по московскому времени.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию игрового дня Лиги чемпионов.