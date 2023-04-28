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Лига чемпионов

Сегодня, 12:50

Модрич из-за травмы может пропустить первый матч полуфинала ЛЧ против «Манчестер Сити»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Полузащитник «Реала» Лука Модрич из-за повреждения рискует пропустить первый матч против «Манчестер Сити» в полуфинале Лиги чемпионов, сообщает журналист Хосе Луис Санчес.

По информации источника, Модрич получил разрыв подколенного сухожилия, из-за которого выбыл из строя на две недели. 37-летний полузащитник точно не сыграет в ближайших матчах ла лиги и финале Кубка Короля против «Осасуны».

Кроме того, под вопросом участие хорвата в первом матче против «Манчестер Сити» в полуфинале Лиги чемпионов. Первая игра пройдет в Мадриде 9 мая.

Лука Модрич
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