Минспорта РФ потратило 226 миллионов рублей на подготовку к финалу ЛЧ в 2022 году

Министерство спорта РФ потратило 225,9 миллиона рублей в 2022 году на подготовку и проведение финала Лиги чемпионов, следует из проекта Федерального закона «Об исполнении федерального бюджета за 2022 год».

«Конечно, какие-то деньги из руки УЕФА и федерального бюджета были потрачены, потому что мы почти вплотную подошли к проведению финала. Не могли же мы начать подготовку к игре за месяц до ее начала. Но в момент, когда финал у нас отняли, мы нанесли отсечку, больше ни за что не платили и остаточные средства вернули в УЕФА и Минспорта РФ», — приводит слова генерального директора оргкомитета чемпионата мира по футболу 2018 года Алексея Сорокина «РБ Бизнес».

Первоначально в бюджете на 2022 год субсидия на подготовку к финалу ЛЧ составляла 373,7 миллиона рублей.

Финальный матч Лиги чемпионов прошел 28 мая 2022 года. Он должен был состояться в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене», однако 25 февраля УЕФА объявил о переносе матча во Францию на стадион «Стад де Франс».