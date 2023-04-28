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Лига чемпионов

Сегодня, 16:57

Минспорта РФ потратило 226 миллионов рублей на подготовку к финалу ЛЧ в 2022 году

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Министерство спорта РФ потратило 225,9 миллиона рублей в 2022 году на подготовку и проведение финала Лиги чемпионов, следует из проекта Федерального закона «Об исполнении федерального бюджета за 2022 год».

«Конечно, какие-то деньги из руки УЕФА и федерального бюджета были потрачены, потому что мы почти вплотную подошли к проведению финала. Не могли же мы начать подготовку к игре за месяц до ее начала. Но в момент, когда финал у нас отняли, мы нанесли отсечку, больше ни за что не платили и остаточные средства вернули в УЕФА и Минспорта РФ», — приводит слова генерального директора оргкомитета чемпионата мира по футболу 2018 года Алексея Сорокина «РБ Бизнес».

Первоначально в бюджете на 2022 год субсидия на подготовку к финалу ЛЧ составляла 373,7 миллиона рублей.

Финальный матч Лиги чемпионов прошел 28 мая 2022 года. Он должен был состояться в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене», однако 25 февраля УЕФА объявил о переносе матча во Францию на стадион «Стад де Франс».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/minsporta-potratilo-226-mln-rublej-na-podgotovku-v-finalu-lch-v-2022-godu/
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