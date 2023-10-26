Муса: «После каждой игры у нас остается ощущение, что «Милан» в считанных шагах от победы»

Полузащитник «Милана» Юнус Муса прокомментировал поражение от «ПСЖ» (0:3) в матче 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

«После каждой игры у нас остается ощущение, что мы в считанных шагах от победы. По крайней мере, мы удерживаем позиции — остается лишь рискнуть и воспользоваться своим шансом. Нам забили, а мы сами — нет. При первом голе нам не хватило внимательности, а в игре с такими командами за это наказывают», — цитирует пресс-служба УЕФА Мусуу.

«ПСЖ» набрал 6 очков и занимает первое место в группе F. «Милан» — последний, у команды ни одной победы и ни одного гола в этом еврокубковом сезоне.