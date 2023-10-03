«Наполи» на своем поле сыграет с мадридским «Реалом» в матче группы С Лиги чемпионов во вторник, 3 октября. Встреча пройдет на стадионе «Диего Армандо Марадона» в городе Неаполь, начало — в 22.00 по московскому времени.

Ключевые события матча «Наполи» — «Реал» будут доступны на сайте «СЭ» в разделе «Матч-центр». Смотреть видеотрансляцию матча в прямом эфире можно будет на телеканале «Матч ТВ». Начало эфира — в 21.45. Итальянская команда с тремя очками лидирует в турнирной таблице своей группы. Коллектив Карло Анчелотти располагается на второй строчке с тремя баллами.

«Наполи» и «Реал» выступают в группе С вместе с «Унионом» и «Брагой». Расписание всех матчей группового турнира Лиги чемпионов смотрите на сайте «СЭ».

Узнать расписание и трансляции матчей 3 и 4 октября в Лиге чемпионов можно по ссылке на сайте «СЭ».

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