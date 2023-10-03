ПСВ на своем поле примет «Севилью» в матче группы B в Лиге чемпионов во вторник, 3 октября. Встреча пройдет на стадионе «Филипс» в Эйндховене, Голландия. Начало — в 22.00 по московскому времени.

Ключевые события матча ПСВ — «Севилья» будут доступны на сайте «СЭ» в разделе «Матч-центр». Смотреть видеотрансляцию матча в прямом эфире можно будет на сайте matchtv.ru. Начало — в 22.00.

ПСВ и «Севилья» выступают в группе B вместе с «Лансом» и «Арсеналом». Расписание всех матчей группового турнира Лиги чемпионов смотрите на сайте «СЭ».

Узнать расписание и трансляции матчей 3 и 4 октября в Лиге чемпионов можно по ссылке на сайте «СЭ».

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