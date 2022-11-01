Клопп проводит 400-й матч во главе «Ливерпуля». Это четвертый результат в истории клуба

Клопп стал четвертым тренером, который провел 400 матчей во главе «Ливерпуля»

Матч против «Наполи» в групповом турнире Лиги чемпионов стал для Юргена Клоппа 400-м в качестве главного тренера «Ливерпуля».

Это 4-й показатель в истории мерсисайдцев. Немецкого специалиста опережают Боб Пейсли (535), Том Уотсон (742) и Билл Шенкли (783).

Помимо этого, для Клоппа матч против «Наполи» стал 100-м в Лиге чемпионов в качестве тренера.