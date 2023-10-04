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Сегодня, 20:15

Скоулз сравнил Хойлунда с ван Нистелроем

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз сравнил форварда манкунианцев Расмуса Хойлунда со своим бывшим партнером по «МЮ» Рудом ван Нистелроем.

3 октября «Манчестер Юнайтед» дома проиграл «Галатасараю» (2:3) во 2-м туре группового турнира Лиги чемпионов. Дубль за хозяев оформил Хойлунд.

«Когда «Юнайтед» проигрывает в такой игре, как эта, обычно испытываешь сильное разочарование, но я думаю, что сегодня я увидел в команде достаточно того, что меня обрадовало. Особенно игра Хойлунда, который блестяще забил два гола. Мне очень понравился его второй гол. Он не оставил центральному защитнику ни единого шанса. Когда еще один его гол отменили, я подумал: «Вау, в нем есть что-то от Руда ван Нистелроя». Он действительно порадовал меня», — сказал Скоулз в эфире TNT Sports.

Хойлунд перешел в «Манчестер Юнайтед» из «Аталанты» в летнее трансферное окно. 20-летний датчанин провел 7 матчей за «МЮ», в которых забил 3 мяча.

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Галатасарай
ФК Манчестер Юнайтед
Пол Скоулз
Расмус Хойлунд
Руд ван Нистелрой
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