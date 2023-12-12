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Лига чемпионов

Сегодня, 02:45

Оливер Торрес: «Севилья» должна обеспечить себе место в Лиге Европы»

Сергей Разин
корреспондент
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Полузащитник «Севильи» Оливер Торрес поделился ожиданиями от заключительного матча группового турнира Лиги чемпионов против «Ланса».

«Очевидно, когда прошла жеребьевка групп, мы надеялись, что именно эта игра решит наш выход в плей-офф. Но теперь перед нами стоит новая задача — обеспечить себе место в Лиге Европы. Мы знаем, что это значит для клуба и болельщиков. Нам нужно выйти на поле и продемонстрировать, что мы готовы к таким играм. Надеюсь, это будет поворотный момент, которого мы заслуживаем», — приводит слова Торреса официальный сайт УЕФА.

Матч «Ланс» — «Севилья» пройдет 12 декабря во Франции и начнется в 20:45 мск. Испанцы только в случае победы смогут пробиться в плей-офф Лиги Европы.

ФК Ланс
ФК Севилья
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