Оливер Торрес: «Севилья» должна обеспечить себе место в Лиге Европы»

Сегодня, 02:45
Полузащитник «Севильи» Оливер Торрес поделился ожиданиями от заключительного матча группового турнира Лиги чемпионов против «Ланса».
«Очевидно, когда прошла жеребьевка групп, мы надеялись, что именно эта игра решит наш выход в плей-офф. Но теперь перед нами стоит новая задача — обеспечить себе место в Лиге Европы. Мы знаем, что это значит для клуба и болельщиков. Нам нужно выйти на поле и продемонстрировать, что мы готовы к таким играм. Надеюсь, это будет поворотный момент, которого мы заслуживаем», — приводит слова Торреса официальный сайт УЕФА.
Матч «Ланс» — «Севилья» пройдет 12 декабря во Франции и начнется в 20:45 мск. Испанцы только в случае победы смогут пробиться в плей-офф Лиги Европы.