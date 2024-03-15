Пирс Морган — о встрече «Арсенала» с «Баварией» в 1/4 финала ЛЧ: «Сезон бедняги Кейна станет намного хуже»

Журналист и болельщик «Арсенала» Пирс Морган отреагировал на результаты жеребьевки четвертьфинала и полуфинала Лиги чемпионов.

В 1/4 финала лондонцы сыграют с «Баварией». В случае прохода в полуфинал «Арсенал» встретится с победителем пары «Реал» — «Манчестер Сити».

«Бум! «Арсенал» — «Бавария». Сезон бедняги Харри Кейна станет намного хуже...» — написал Морган в соцсетях.

Кроме того, он предсказал победу «Арсенала» в этом розыгрыше Лиги чемпионов.

«Мы обыграем «Баварию», обыграем «Сити» в полуфинале, а затем обыграем «Барсу» в финале. Легко», — добавил Морган.

Первые матчи 1/4 финала состоятся 9 и 10 апреля, а ответные — 16 и 17 апреля.