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Лига чемпионов

Сегодня, 10:08

Попов — об игре «Реала» и «Манчестер Сити»: «Один из лучших матчей вообще за время Лиги чемпионов»

Алина Савинова
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Бывший нападающий ЦСКА Денис Попов поделился впечатлениями от первого четвертьфинального матча Лиги чемпионов между «Реалом» и «Манчестер Сити» (3:3).

«Сумасшедший матч. Однозначно лучший в этом сезоне и один из самых лучших, наверное, вообще за время Лиги чемпионов. С обилием забитых мячей, с постоянной интригой по ходу игры. Очень классный матч во всех отношениях. Шансы команд остались ровно такими же, 50 на 50. В первом тайме «Сити» забил, потом Реал» дважды. Во втором тайме «Сити» забил два, а «Реал» сравнял и в конце доминировал. Я думаю, здесь еще ничего не ясно. Тем интереснее будет ответного матча дождаться», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Попова.

Ответная игра между командами состоится в Манчестере 17 апреля.

Источник: Евро-Футбол.Ру
Денис Попов
Футбол
ФК Манчестер Сити
ФК Реал
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