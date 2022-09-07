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Лига чемпионов

7 сентября, 17:00

Президент «Атлетико» Энрике Сересо об игре с «Порту»: «Мы подходит к этому матчу как к финальному»

Президент «Атлетико» Сересо заявил, что клуб подходит к матчу с «Порту» как к финальному
Алексей Еремин

Президент «Атлетико» Энрике Сересо поделился ожиданиями от матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Порту».

«Лига чемпионов — это прекрасный турнир, мы любим в нем выступать. Наша команда всегда старается показать максимум во всех соревнованиях, и это наша главная цель. Мы не ставим перед собой никаких целей перед матчем с «Порту». «Атлетико» подходит к этому матчу как к финальному, такой же настрой сохранится и к следующей игре, так до конца группового этапа. Очевидно, мы хотим выйти в 1/8 финала, но всегда ориентируемся только на предстоящую встречу», — приводит Marca слова Сересо.

Мадридский клуб после жеребьвки Лиги чемпионов попал в группу В, где сыграет с «Порту», «Байером» и «Брюгге».

Матч «Атлетико» — «Порту» пройдет на стадионе «Ванда Метрополитано» 7 сентября, начало встречи — 22.00 по московскому времени.

Источник: https://www.marca.com/futbol/atletico/2022/09/07/63179d1322601db5688b4577.html
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Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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