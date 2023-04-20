Президент «Баварии» высказался о смене Нагельсманна на Тухеля

Президент «Баварии» Герберт Хайнер после вылета команды из Лиги чемпионов отметил, что замена Юлиана Нагельсманна на Томаса Тухеля была правильным ходом.

«Определенно это было верным решением. Прогресс команды под руководством Нагельсманна показал, что потенциал не был реализован на поле», — приводит Twitter-страница «Bayern & Germany» слова Хайнера.

«Бавария» по сумме двух встреч проиграла «Манчестер Сити» (1:4) в 1/4 финала и вылетела из Лиги чемпионов.

24 марта «Бавария» объявила об уходе Юлиана Нагельсманна. Ему на смену пришел Тухель, который подписал с клубом контракт до лета 2025 года.