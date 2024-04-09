«ПСЖ» и «Барселона» сыграют в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов в Мадриде в среду, 10 апреля. Игра пройдет на стадионе «Парк Принцев» в Париже, Франция. Начало — в 22:00 по московскому времени.

На канале «Матч ТВ» в телеэфире и на сайте matchtv.ru пройдет видеотрансляция игры «ПСЖ» — «Барселона». Также на телеканале «Матч Премьер» покажут онлайн-перекличку противостояний 1/4 финала Лиги чемпионов 10 апреля.

«СЭ» проведет текстовый онлайн матчей 1/4 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Барселона» и «Атлетико» — «Боруссия». В матч-центре будут доступны ключевые события игр.

«ПСЖ» завершил групповой турнир на втором месте. Парижане одержали 2 победы, дважды сыграли вничью и дважды проиграли. Оба поражения были выездными — от «Ньюкасла» (1:4) и от «Милана» (1:2). «ПСЖ» набрал 8 очков и опередил «россонери» (8) лишь по дополнительным показателям. В 1/8 финала команда Луиса Энрике довольно уверенно прошла «Реал Сосьедад» (2:0 — дома и 2:1 — в гостях).

«Барселона» в групповом турнире ЛЧ набрала 12 очков и вышла в плей-офф с первого места. Каталонцы провалили последние матчи стадии, проиграв на выезде «Шахтеру» (0:1) и «Антверпену» (2:3). В 1/8 финала команда Хави прошла «Наполи» (1:1 — на выезде и 3:1 — дома).

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