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Сегодня, 21:00

«ПСЖ» — «Бавария»: прямая трансляция матча 1/8 финала Лиги чемпионов

Прямая трансляция матча 1/8 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Бавария» начнется в 22.45
Сергей Баюшкин
Выпускающий редактор
Лионель Месси.
Фото AFP
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14 февраля в Париже на стадионе «Парк де Пренс» «ПСЖ» примет «Баварию» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Игра начнется в 23.00 по московскому времени.

«СЭ» на своем сайте проведет онлайн-трансляцию встречи «ПСЖ» — «Бавария». Видеотрансляция будет доступна в прямом эфире на канале matchtv.tv. Она начнется в 22.45 мск.

В 2020 году «ПСЖ» проиграл «Баварии» со счетом 0:1 в финальном матче ЛЧ. Единственный гол тогда забил нападающий Кингсли Коман.

Ответная игра «Бавария» — «ПСЖ» пройдет 8 марта на «Альянц Арене» в Мюнхене.

Лига чемпионов. 1/8 финала
14 февр, 23:00. Parc des Princes (Париж)
ПСЖ
Бавария

Футбол
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ФК Бавария
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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