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Лига чемпионов

Сегодня, 20:22

Неймар: «Мы с Мбаппе и Месси чувствуем себя очень сильными, когда играем втроем»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Нападающий «ПСЖ» Неймар высказался о возвращении форварда Килиана Мбаппе в состав команды.

Мбаппе недавно получивший травму, но в итоге попал в заявку парижской команды на матч с «Баварией» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Он сказал мне, что чувствует себя хорошо. Он чрезвычайно важный игрок, он топ, отличный футболист. Когда мы с Мбаппе и Месси играем втроем, мы чувствуем себя очень сильными. Килиан сказал мне, что чувствует себя хорошо. Это хороший признак», — приводит слова Неймара RMC Sport.

Матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Баварией» состоится сегодня, 14 февраля. Начало — в 23.00 мск.

Источник: RMC Sport
Неймар Сантос
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ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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