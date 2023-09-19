«ПСЖ» сыграет с «Боруссией Дортмунд» в групповом раунде Лиги чемпионов сезона 2023 / 2024 19 сентября, во вторник. Матч пройдет на стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция) и начнется в 22.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матчей Лиги чемпионов в перекличке. Ключевые события игры «ПСЖ» — «Боруссия» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ».

Смотреть игру в прямом эфире можно на телеканале «Матч ТВ». Начало телетрансляции — в 21.45 мск. Также за противостоянием «ПСЖ» — «Боруссия» можно следить на сервисах Иви, Кинопоиск и Окко по платной подписке.

Лига чемпионов УЕФА: новости и календарь игр, расписание матчей по группам и турнирные таблицы, статистика и лучшие бомбардиры