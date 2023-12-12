Рамос вышел на чистое первое место по голам в Лиге чемпионов среди защитников

Защитник «Севильи» Серхио Рамос забил с пенальти в матче 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Ланса» (1:2).

Рамос отличился на 79-й минуте. Как сообщает Opta, 37-летний футболист забил свой 17-й гол в Лиге чемпионов и вышел на чистое первое место среди защитников.

По 16 голов на счету Роберто Карлоса и Жерара Пике. В топ-5 также входят Иван Эльгера (15) и Дани Алвес (12).

«Севилья» заняла четвертое место в группе В, набрав 2 очка в 6 матчах. Команда не одержала ни одной победы на групповой стадии Лиги чемпионов (2 ничьи и 4 поражения).