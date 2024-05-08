Мюллер повторил рекорд Хави в Лиге чемпионов

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер повторил рекорд экс-футболиста «Барселоны» Хави по числу матчей за одну команду в Лиге чемпионов.

34-летний немец вышел на 85-й минуте ответного матча против «Реала» в полуфинале Лиги чемпионов. Эта игра стала для Мюллера 151-й за «Баварию» в Лиге чемпионов.

Он обогнал экс-голкипера «Реала» Икера Касильяса (150 матчей) и догнал бывшего полузащитника «Барселоны» Хави (151), который ранее являлся единоличным рекордсменом по числу матчей за одну команду в Лиге чемпионов.