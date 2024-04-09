«Реал» — «Манчестер Сити»: Холанн, Винисиус и Беллингем выйдут в старте, де Брейне — в запасе

«Реал» и «Манчестер Сити» объявили стартовые составы перед первым матчем 1/4 финала Лиги чемпионов. Игра начнется в 22.00 мск. «Реал»: Лунин, Карвахаль, Рюдигер, Тчуамени, Менди, Камавинга, Кроос, Вальверде, Беллингем, Родриго, Винисиус Жуниор. Запасные: Аррисабалага, Фран, Гарсия, Милитао, Начо, Васкес, Модрич, Себальос, Диас, Гюлер, Хоселу. «Ман Сити»: Ортега, Аканджи, Стоунз, Диаш, Гвардиол, Родриго, Ковачич, Силва, Фоден, Грилиш, Холанн. Запасные: Эдерсон, Карсон, Льюис, Сусоо, Гомес, Нуньеш, де Брейне, Доку, Бобб, Альварес. «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.