«Реал Сосьедад» — «Интер»: судья отменил красную карточку Бареллы

Главный судья матча 1-го тура групповой стадии Лиги чемпионов «Реал Сосьедад» — «Интер» Майкл Оливер отменил удаление полузащитника итальянской команды Николо Бареллы.

На 65-й минуте встречи англичанин показал футболисту красную карточку за фол на Браисе Мендесе. Арбитру показалось, что Барелла ударил соперника ногой в пах.

После вмешательства ВАР Оливер отправился смотреть повтор эпизода и увидел, что Мендес зажал ногу Бареллы, а у итальянца не было умысла наносить оппоненту вред.

В результате Оливер отменил свое решение и оставил полузащитника «Интера» на поле, даже не заменив красную карточку на желтую.